Rottweil Welcher Laib holt sich die 100 Punkte?

Das Experimentieren und die sorgfältige Auswahl der Zutaten gehört für Link ebenfalls zum Handwerkszeug. Auch, um dem Verbraucher diese Hintergrundinformationen zu geben, ist der morgige Prüfungstag gedacht. Die Gäste können ihre Fragen stellen – sowohl an den Prüfer, als auch an die Mitarbeiter oder Eigentümer der Innungsbetriebe.

100 Punkte werden für das perfekte Brot oder Brötchen vergeben. Fehlt auch nur ein Punkt wird aus dem "sehr gut" ein "gut". Und die Produkte, die unter die 90-Punkte-Grenze fallen, werden nicht mehr prämiert. Maximal 50 Brotsorten und 40 Brötchen kann der Prüfer bei solch’ einer Veranstaltung unter die Lupe nehmen. Dieses strenge Richtlinien garantieren Qualität. "Die Verbraucher sind durchaus bereit, dafür auch den angemessenen Preis zu bezahlen", ist sich der Geschäftsführer der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil, Kurt Scherfer, sicher. Trotzdem sei die Entwicklung der Bäckereien insgesamt rückläufig. Die Zahl der Innungsbetriebe liege derzeit bei 33. "Jedes Jahr verlieren wir ein bis zwei Betriebe", so Scherfer. Meist liegt es am fehlenden Nachfolger. Wie auch in anderen Handwerksberufen fehlt es am Nachwuchs. "Für dieses Jahr haben wir noch offene Lehrstellen zu besetzten."

Kritisch sieht Bäckermeister Link die Entwicklung des "To-Go-Bereichs", sprich die Snacks, die belegten Brötchen, die mittlerweile zum Standard-Programm der Bäckerein gehören. 70 Prozent herkömmliche Backwaren, 30 Prozent "to go" – so sehe eine ideale Produktaufteilung aus. Und Link wagt einen Blick in die Zukunft: "In den nächsten 15 Jahren wird sich in diesem Bereich die Spreu vom Weizen trennen". Denn: "To-Go" sei austauschbar. Das Kerngeschäft, die Brotherstellung, dürfe deshalb nicht vernachlässigt werden. Und welches Brot mag Obermeister Dietmar Link am liebsten? "Ich esse das Brot, das am Abend übrig bleibt und meine Frau mit nach Hause nimmt."

Die Brot- und Brötchenprüfung findet am Freitag von 9 bis 12.20 Uhr und von 14 bis 15 Uhr statt. Gruppenanmeldungen sind unter Telefon 0741/47 42 06 möglich.