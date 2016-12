Rottweil Weithin sichtbar als Stadt der Türme?

Der CDU-Vorstoß geht nun weiter. Rottweil als Stadt der Türme soll weithin sichtbar werden, regt der Vorstand des Stadtverbands ein Beleuchtungskonzept für Rottweiler Türme an. In erster Linie denken die Christdemokraten dabei laut eigener Mitteilung an die Türme, die auch bei Tag die Stadtsilhouette prägen.

Modellprojekt des Forschungsministeriums

Das Beleuchtungskonzept könne in Trägerschaft der Energieversorgung Rottweil (ENRW) und in Kooperation mit den teilweise betroffenen Kirchengemeinden erstellt werden. Zu prüfen sei auch, ob das Modellprojekt des Bundesforschungsministeriums "Kommunen in neuem Licht" brauchbare Anregungen enthalte. Mit diesem Vorhaben seien bereits in verschiedenen Städten und Gemeinden für unterschiedliche Problemlagen die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt und dabei deutliche Energieeinspar-Effekte erzielt worden.

Derweil weckt der Thyssen-Krupp-Turm, in dem vergangene Woche planmäßig der Test- und Forschungsbetrieb angelaufen ist, weiterhin bundesweit für Aufmerksamkeit. Das Magazin Stern hat dem Turmbau in seiner aktuellen Ausgabe vier Seiten gewidmet. "Heerscharen von Touristen", so schreibt Stern-Reporter Rolf-Herbert Peters zu den Bildern des bekannten Fotografen Hans-Jürgen Burkard solle der 246 Meter hohe Betonkoloss in die schwäbische Provinz locken.

Was sich der Thyssen-Krupp-Konzern für die Beleuchtung des Turms auf dem Berner Feld hat einfallen lassen, ist bislang noch nicht im Detail bekannt. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Schierenbeck ließ dazu vorige Woche aber zumindest ein paar grobe Andeutungen fallen. Es werde auf jeden Fall "keine grelle Neonbeleuchtung" werden. Vielmehr werde der Turm "dezent in Stellung" gebracht – schließlich sei er ja von der historischen Stadtmitte aus zu sehen.