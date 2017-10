Rottweil Weihnachten im Schuhkarton

Mitmachen ist einfach: Einen Schuhkarton mit Geschenkpapier bekleben und eine bunte Mischung neuer Geschenke für ein Kind (Junge oder Mädchen in den Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun oder zwölf bis 14 Jahre) einpacken, dann das Päckchen mit einer empfohlenen Spende von acht Euro für Unkosten und Transport der Aktion bis zum 15. November zu einer der Abgabestellen bringen.

Die Verteilung wird von Kirchengemeinden oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden und anderen karitativen Einrichtungen durchgeführt. Häufig gibt es ein weihnachtliches Rahmenprogramm, in dem der Hintergrund des christlichen Festes erläutert wird.

Zusätzlich zum Schuhkarton bieten die Verteilpartner dort, wo es möglich und erwünscht ist, ein Heft mit kindgerechten biblischen Geschichten an. Im vergangenen Jahr wurden so 11,5 Millionen Kinder in rund 150 Ländern beschenkt. Flyer zur Aktion sind bei folgenden Abgabestellen erhältlich: Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch, Metzgerei Meier, Schneiders Apotheke Saline, Annerose Bergander, Brendstraße 18, Familie Ott, Grünlinger Straße 8 (Bösingen) und Ines Kaul, Gebelstraße 7 (Dietingen).