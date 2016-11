Rottweil Wegen Styropor-Abfällen auf Barrikaden

Mitnichten, konstatierte gestern bei der Sitzung des Rottweiler Kreistags Malermeister Hermann Breucha (FWV) mit Verweis auf zahlreiche Problemsituationen bei Handwerksbetrieben. Bruno Rees, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft beim Landkreis bestätigt die Einschätzung: "Es gibt derzeit keinen Weg". Für die Entsorgung in Müllverbrennungsanlagen ist das Material inzwischen tabu. Es sei denn, es wird in Kleinfraktionen bis zu 0,5 Kubikmeter in der Restmülltonne untergebracht. Ein nach dem ersten Aufschrei flugs auf den Weg gebrachter Sondererlass ermöglicht dies.

Das Bundesumweltministerium verweist laut der Deutschen Handwerks Zeitung auf die alleinige Zuständigkeit der Länder. Es empfehle diesen, die Einstufung der HBCD-haltigen Dämmplatten als "gefährlichen Abfall" wieder rückgängig zu machen, vermeldet dieses Publikationsorgan des Handwerks. "Würden die Bundesländer einen dementsprechenden Vorschlag in den Bundesrat einbringen, würden wir diesen unterstützen", teilte laut dem Blatt ein Ministeriumssprecher mit.

Auch der Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel ("die Baukonjunktur brummt") zeigt sich ungehalten darüber, dass "der Umweltminister das Problem noch nicht gelöst hat. Aus Stuttgart ist nichts zu hören. Wir treten auf der Stelle." Das sei weit weg von dem, was in Sonntagsreden zu Bürgernähe und pragmatischer Politik so alles erzählt werde, polterte Michel gestern.

Beim eigentlich mit wenig Brisanz gesegneten Tagesordnungspunkt Abfallwirtschaft (die Gebühren können wie gehabt gehalten werden) sorgte gestern im Kreistag zudem ein Diskussionsbeitrag von Thomas Engeser (FWV) für zumindest leichtes Staunen. Wer eine Sperrmüll-Abholung vor der Haustür durch den Entsorger Alba per Postkarte beantragt, wird bei diesem Service im Rahmen seiner Nutzungsmöglichkeiten als Abfallgebührenzahler kostenlos bedient. Wer hingegen gelegentlich Sperrmüll auf dem Alba-Hof selber anliefert, muss eine nicht ganz unerhebliche Gebühr berappen. Nicht nur für Engeser ein seltsames Gebaren, das beim Landkreis nun hinsichtlich der Abfallentsorgungsrichtlinien genauer unter die Lupe genommen werden soll.

Mit Hermann Acker ergriff noch ein dritter FWV-Rat zu einer abfalltechnischen Thematik das Wort. Ihn interessiert der weitere Aufbau von Wertstoffhöfen. Von Rees gibt es die Auskunft, dass der Hof in Bochingen bis 2018 zu einer Modellanlage aufgebaut wird, die beispielgebend für weitere Anlagen (zu Bochingen und Zimmern) sein könne. Klaus-Dieter Thiel (CDU) merkt allerdings an, dass durch die dadurch implizierten Kostensteigerungen die Müllgebühren nicht mehr gehalten werden könnten.