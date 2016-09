Rottweil Wegbegleiter für Burgenfreunde

Auch wenn die meisten Burgen nur als eher bescheidene Ruinen die Jahrhunderte überstanden haben – für Hecht sind sie Akzente in einer historisch durchaus nicht unterversorgten Landschaft. Mit wie viel Geschichte sie verbunden sind, hat der Historiker und Fachwart Kultur des Heuberg-Baar-Gaues des Schwäbischen Albvereins in diesem Buch aufgearbeitet: etwa, dass einst berühmte Herren hinter ihnen standen wie die Herzöge von Urslingen oder die Grafen von Hohenberg und von Sulz.

Mit dem Band im handlichen Format will Hecht Interessierten einen Wegbegleiter an die Hand geben – zu 30 Burgen und ihrer Geschichte. Entsprechend finden sich darin 110 Abbildungen, Wappen und Karten. Das Buch soll zeigen, wo Überbleibsel der Bauten noch zu entdecken sind, was aus der jeweiligen Geschichte bekannt ist. Schließlich, so schreibt Hecht in seinem Vorwort, "ist die archäologisch-wissenschaftliche Burgenkunde für den obersten Neckar nicht stehen geblieben – sowohl mit gründlichen Einzelstudien, als auch im Rahmen breiter angelegter Untersuchungen".

Winfried Hecht stellt die Neuerscheinung des Rottweiler Neckartal-Verlags am Dienstag, 4. Oktober, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Klein vor. Außerdem ist der Band in Rottweil bei der Buchhandlung Kolb und der Touristinformation zu erhalten. Überdies ist "Burgen rund um den obersten Neckar" in der Buchhandlung Klein in Oberndorf, bei Grimms Lesen in Spaichingen, der Arkadenbuchhandlung in Freudenstadt sowie bei Buchlese in Schramberg, Dornhan und Sulz zu bekommen.