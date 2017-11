Rottweil Weg von der Realität im dumpfen Bewusstsein zugeschlagen?

Vorsitzender Richter Karlheinz Münzer betont zu dieser Einschätzung auch die Erkenntnis, dass der Täter sich bei dem Vergehen plötzlich von seinem Opfer abgewandt habe. Die Anklage geht davon aus, dass der Angreifer die Frau in sein Auto zerren und vergewaltigen wollte.

Der heute 24-Jährige sagte, er habe plötzlich Blut gesehen, als die schwerverletzte Frau sich kurz vor Erreichen des Fahrzeugs an ihm hochgehangelt habe, und sei sehr erschrocken. War das ein Klick-Effekt, ein Erwachen aus einem dumpfen Bewusstseinszustand, bei dem dessen Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war? Auch das 52-jährige Opfer bestätigt, dass sie "plötzlich frei gewesen" sei. Waren es gar nicht irgendwelche Zeugen, die beim Täter den Fluchtimpuls auslösten? Wer unmaskiert so agiert, muss irgendwie ziemlich durch den Wind sein. Ein These, die ins Bild passt zu einem von einem durch einen Drogenmix wirr gemachten Täter, bei dem Hemmschwellen deutlich außer Kraft gesetzt waren.

Wenn die Würdigung der schlimmen Tat am 30. November in ein Urteil gegossen wird, beinhaltet der Schuldspruch auch eine starke "pädagogische Note". Soll heißen: Vielleicht für ein Jahr könnte eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angesagt sein. In der Drogentherapie müsste dann auch den Hang des Angeklagten im Rauschzustand zu pornografischen Darstellungen im Zusammenhang mit der Erniedrigung von Frauen gründlich thematisiert werden. Münzer betonte am Montag bei einer allgemein gehaltenen Erläuterung der Erkenntnisse der Prozessbeteiligten zum in nichtöffentlichen Verhandlungsabschnitten eruierten Sexualverhalten des 24-Jährigen, dass dieser sich selbst ekle, wenn er in cleanen Zustand zu einem manchmal absonderlichen Tun reflektiere.

Nach einer Entziehung dürfte der Angeklagte aber trotz allen Bedachts, ihm ein gesellschaftliches Comeback möglichst gut zu ermöglichen, an einem Knastaufenthalt nicht vorbeikommen. Dass der heute 24-Jährige mit einer wirkungsvollen Therapie wieder gut Fuß fassen kann, davon zeigt sich Verteidiger Wolfgang Burkhardt überzeugt.

Das Opfer versucht mühsam, sich in einen normalen Alltag hineinzutasten.

Der Verteidiger betont auch die volle Bereitschaft seiner Partei, in einem Adhäsionsverfahren Flagge zeigen zu wollen. Das Gericht will nun einen Vorschlag zu einer Schmerzensgeldregelung mit dem Opfer machen. Dass mit Geld das Geschehen aber bei weitem nicht aus der Welt zu schaffen ist, betont ein Psychologe, der das 52-jährige Opfer – neben deren Angehörigen – seit dem Frühjahr bei ihrem langsamen Wiederhineinfinden in ein normales Leben begleitet. Da sei nämlich noch eine lange Strecke zu gehen bei der Verarbeitung von Ängsten, Unsicherheiten und dem Ertragen körperlicher Schmerzen.