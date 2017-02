Rottweil Wasserkraft bringt Strom und Wissen

Rottweil (psw). Nach drei Jahren harter Arbeit erzeugt das Wasserkraftwerk auf dem Areal der ehemaligen Lumpenmühle in der Altstadt wieder Strom. Das große Gemeinschaftsprojekt der beiden Initiatoren Volker Bucher und Günther Seitz, der Waldorfschule, des Fördervereins und vieler weiterer Helfer wurde am Sonntag offiziell in Betrieb genommen.

Es ist mit der neuesten Technik ausgestattet. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten entstand auch ein Umgehungsgerinne für die Fische. Diese können sich nun trotz des Wehrs auch flussaufwärts bewegen. Die Fischtreppe war mit der zuständigen Fachbehörde des Landratsamtes Rottweil abgestimmt worden. Auch der Kanal zum Kraftwerk wurde saniert.

Energie, Nachhaltigkeit, naturnahe Pädagogik und Kreativität prägten dieses Projekt, betonten Bucher und Seitz. Sie konnten viele Helfer, beteiligte Firmen, Elternvertreter, Lehrer, Schüler und Unterstützer der Waldorfschule zur Feierstunde mit Informationen, Musik und Kunst begrüßen. Beide bedankten sich bei allen, die bei diesem Gemeinschaftsprojekt in irgendeiner Form mitgewirkt haben. Die Teilnehmer erfuhren auch interessante Informationen zur Historie der Mühle, die 1906 einem Brand zum Opfer gefallen war. Die Genehmigung zur Erbauung einer elektrischen Kraftgewinnungsanlage stammt aus dem Jahr 1913.