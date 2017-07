Rottweil Wasser marsch für das Abzeichen in Gold

Rottweil/Zimmern o. R. Zur Abnahme des Feuerwehr-Leistungsabzeichens versammelten sich die Feuerwehren des Landkreises Rottweil am 30. Juni und 1. Juli in Oberndorf. Nach zahlreichen übungsintensiven Wochen und Monaten traten die Einsatzkräfte an, um den fachkundigen Schiedsrichtern des Landkreises ihr Können zu zeigen. Dabei galt es, zum ersten Mal das neu entworfene Feuerwehr-Leistungsabzeichen des Landes Baden-Württemberg zu erlangen.