Rottweil Was ihr alles wisst – Oder: Wie der Stau ins Radio kommt

Rottweil. "Echt cool, dass so viele Lust auf Radio haben", freut sich Raphael Roth zum Auftakt der Kinderunivorlesung beim Blick in den Festsaal. Gut 100 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren warteten gespannt, was der Programmverantwortliche von Radio Neckarburg alles zu berichten hat. Man trifft schließlich nicht alle Tage denjenigen, dessen Stimme jeden Tag im Radio erklingt.