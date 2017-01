Rottweil Was bietet der Marchtaler Plan?

Studienfahrt ins Ausland

Zum Marchtaler Plan gehören die Elemente freie Stillarbeit und der vernetzte Unterricht. Freie Stillarbeit bedeutet, die Schüler bearbeiten selbstständig Aufgaben und werden so in ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützt. Unter vernetztem Unterricht ist die Verstrickung unterschiedlicher Fächer zu einem Thema gemeint.

Die Schule bietet jedes Jahr Studienfahrten an, das sind freiwillige Auslandsfahrten. Diese gehen nach Taizé in Frankreich und alle zwei Jahre in andere Städte. Die Reiseziele in diesem Jahr sind Rom und London.

Seit vergangener Woche absolvieren die neunten Werkrealschulklassen die Projektprüfung. Die Schulleitung wünscht sich, dass es auch im neuen Schuljahr " eine Werkrealschulklasse geben wird, denn da werden die Schüler am Besten gefördert".

Konrektor Daniel Löffler freut es sehr, wie sich die Schüler in den Prüfungen beweisen und bei Berufspraktika selbstbewusst ausprobieren. "Ich hoffe, dass sich zum neuen Schuljahr noch mehr Schüler bei uns anmelden." Eine Obergrenze legt die Schule dabei nicht fest, sie freut sich über jeden.

Die Autorin: Denise Kauth besucht die MKS und hat in unserer Redaktion in Rottweil ein zweiwöchiges Praktikum absolviert.

An der Maximilian-Kolbe-Schule gibt es einen Informationsabend zur Erklärung des Marchtaler Plans. Er findet am Mittwoch, 1. Februar, ab 19 Uhr statt. Außerdem ist am Donnerstag, 16. Februar, ab 20 Uhr ein Abend mit Informationen zur Sekundarstufe geplant. Die Veranstaltungen finden in der Schule statt.

Weitere Informationen: www.mks-rottweil.de Telefon 0741/9 42 55 50