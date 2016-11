Rottweil Warten auf Frieden

Glaube an Gerechtigkeit

Faten Mukarker lebt in Palästina und berichtet an dem Abend über die besonderen Bedingungen des täglichen Lebens. Sie macht laut Ankündigung auch die Etappen des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis transparent. Auf beiden Seiten der Mauer leben Menschen, die an einen gerechten Frieden glauben. Die Referentin verdeutliche den Zuhörern, dass sie und ihre Landsleute sich nichts sehnlicher wünschten, als ohne Angst, frei und selbstbestimmt in einem eigenen Staat neben dem Staat Israel zu leben.

