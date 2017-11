Rottweil Warten auf den Handwerker

Wichtig sei bei einer ersten Anfrage eines Kunden auch, möglichst konkret seine Wünsche zu äußern, so dass der Handwerker schnell einschätzen kann, um was es geht und die Planung effektiver läuft. Eigens dafür hat die Handwerkskammer wichtige Tipps auf ihrer Website www.hwk-konstanz.de zusammengestellt (siehe Infokasten).

Ein Grund für Wartezeiten ist laut Gotthard Reiner in manchen Bereichen auch im Fachkräftemangel begründet. Vor allem im Bau- und Ausbaubereich geben laut aktueller Fachkräfteumfrage weit über 70 Prozent der Betriebe an, trotz starker Bemühungen kein ausgebildetes Personal zu finden.

Hinzu komme, dass in Niedrigzinszeiten die Nachfrage nach handwerklichen Dienstleistungen sehr viel größer ist als sonst. Umfragedaten der Kammer zeigen dies deutlich. Auch wetterbedingt gebe es jahreszeitliche Auftragsschwerpunkte, so dass die Betriebe zu bestimmten Zeiten über die Maße gefordert sind.

Dazu passt ein Beispiel aus Villingen, wo in diesem Jahr eine seit Langem geplante Schulsanierung verschoben werden musste, weil keine geeigneten Handwerksbetriebe gefunden werden konnten. "Alle Schulen haben über das Jahr hinweg einen gewissen Sanierungsstau, der dann in den Sommerferien, also innerhalb eines kurzen Zeitraums, abgearbeitet werden soll. Da kann es schon mal zu Engpässen und zu notwendigen Verschiebungen kommen", so der Handwerkskammer-Präsident.

Wie er hinzufügt, sei wohl "der Traum eines jeden Handwerkers, wenn sich die Anfragen schön gleichmäßig über das Jahr verteilen würden". Dem ist natürlich nicht so. Und so ist ab und an eben etwas Geduld gefragt.

Die Handwerkskammer hat praktische Tipps parat, wie Kunden einen guten Draht zu Handwerkern aufbauen und ihren Auftrag schnell an den Mann bringen:

Lieber E-Mail als Telefon

Viele Handwerker bevorzugen schriftliche Kontaktaufnahme per Mail. Gerade kleinere Betriebe werden so bei der Arbeit nicht unterbrochen und können sich zu einem günstigen Zeitpunkt zurückmelden.

Offen und ehrlich sein

Auch Handwerker arbeiten lieber und motivierter mit Kunden, die ihnen ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen. Auftraggeber sparen daher am besten schon bei der Kontaktaufnahme nicht mit Informationen: Neben Kontaktdaten erleichtern Angaben zu auftragsrelevanten Besonderheiten das Miteinander.

Genaue Angaben machen

Im Vorfeld sämtlicher Aufträge sollten möglichst genaue Angaben über Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten gemacht werden. Der Handwerker kann damit den Zeit-, Werkzeug-, Material- und Personalbedarf besser planen.

Nur e in Ansprechpartner

Gerade bei komplexeren Aufträgen müssen Handwerker wissen, wer welche Entscheidungen trifft. Auftraggeber sollten daher möglichst nur einen Ansprechpartner benennen, der dann zuverlässig erreichbar ist.

Zufriedenheit zeigen

Während der Bauarbeiten motiviert es, wenn der Kunde den Handwerkern hin und wieder zeigt, dass er mit der sichtbaren Arbeit bislang zufrieden ist.

Plaudern nach Feierabend

Gegen eine Unterhaltung mit dem Handwerker ist nichts einzuwenden. Schließlich verbessert ein guter Kontakt Verständnis und Arbeitsklima. Doch auch diese Zeit ist Arbeitszeit und muss bezahlt werden. Gespräche über gemeinsame Hobbys führen Auftraggeber deshalb besser außerhalb der Arbeitszeit.

Probleme ansprechen

Auftraggeber sollten sofort auf vermutete Mängel hinweisen. Ernsthafte Probleme räumt man am besten in einem offenen Gespräch aus dem Weg. Ist das nicht möglich, können Kunden die Vermittlungsstelle der Handwerkskammer einschalten.