Rottweil Wahrlich eine Aufführung mit Licht und Schatten

Da wird schon seit Monaten eifrig geprobt und intensiv vorbereitet. Am Freitag, 20. Januar, ist es dann soweit: Ophelia öffnet ihr Schattentheater und entführt ihre Zuschauer in eine spannende und unbekannte Welt. Die Unterstufen-Theater-AG des AMG unter Leitung von Anja Rösner nimmt ihre Gäste mit in die Welt der Fantasie, bevor am Narrentag die Narren in Rottweil Einzug halten.

Auch Ophelias Theater lässt den Alltag weit hinter sich: Als das Theater, in dem die alte Souffleuse Ophelia ihr Leben lang gearbeitet hat, geschlossen wird, sitzt sie betrübt in ihrem Soufflierkasten im leeren Theater. Da tritt plötzlich ein Schatten auf, den niemand haben möchte; ihn nimmt Ophelia bei sich auf. Bald reist Ophelia mit einer einzigartigen Schattentheatertruppe durch die Welt. Schließlich trifft sie den letzten Schatten...

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie diese Begegnung ausgeht, denn die Unterstufen-Theater-AG hat den Text dieses Märchens angepasst und dialogisiert, in zehn Szenen unterteilt und sich verschiedene spiel- und bühnentechnische Lösungen für ihre Inszenierung ausgedacht: über tänzerische Choreografien, Pantomime, Musikbeiträge bis hin zum "Spiel im Spiel" aus Klassikern der Weltliteratur.