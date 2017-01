Rottweil Wagen schleudert auf Autobahn

Kreis Rottweil.Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag an der A 81-Anschlussstelle Rottweil gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt. Wie schwer, konnte die Polizei noch nicht sagen. Ein Fahrzeug war in Rottweil in Fahrtrichtung Stuttgart aufgefahren. Es geriet nach Polizeiangaben auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern. Grund war nicht angepasste Geschwindigkeit. In der Folge kollidierte der Wagen mit einem anderen Fahrzeug, das sich auf der Autobahn näherte. Nach dem Unfall waren kurzfristig beide Fahrstreifen gesperrt. Sie mussten gereinigt werden. Es kam zu einem Rückstau.