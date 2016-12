Rottweil Waffelduft und Weihnachtsklänge

Zur musikalischen Unterhaltung der Besucher spielten die Jagdhornbläser des Hegerings auf. Die Kinder des Schuki-Kinderchores unter Leitung von Helena Straub unterhielten mit weihnachtlichen Weisen und gaben einen kleinen Vorgeschmack auf das bevorstehende Adventskonzert am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in der Kirche St. Konrad. Alle Chorformationen des Liederkranz Zimmern werden dann zu hören sein.

Für die kleinen Besucher war in bewährter Manier ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. So gab es Ponyreiten und in der "Arche" konnten sie nach Herzenslust basteln. Und wer ein wenig Geduld hatte, der konnte auch noch den Nikolaus miterleben, der dem Markt am späten Nachmittag einen Besuch abstattete und für die Kinder Geschenke dabeihatte.

Bis in den Abend hinein genossen die Besucher das stimmungsvolle Flair auf dem Dorfplatz.