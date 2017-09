Rottweil. Am Dienstagmorgen war der Radiosender antenne 1 gemeinsam mit der Württembergischen Gemeinde-Versicherung (wgv) im Rahmen der Aktion "Achtung Kinder!" vor der Konrad-Witz-Schule in Rottweil. Initiatoren setzen ein optisches Achtung!-Zeichen. Seit dem Schulstart vor einer Woche sind auf den Schulwegen in Baden-Württemberg wieder viele Kinder unterwegs. Dies nehmen der Radiosender antenne 1 und die wgv Versicherung zum Anlass, mit der Aktion "Achtung Kinder!" für Aufmerksamkeit zu sorgen. In diesem Zusammenhang war antenne 1 Moderatorin Vanessa Kieninger am Dienstagmorgen vor der Konrad-Witz-Schule in Rottweil. Dort sensibilisierte sie gemeinsam mit dem Team von antenne 1 die Verkehrsteilnehmer für den Schulstart und wies auf die vielen ABC-Schützen hin. Im Gepäck hatten sie neben aufmerksamkeitsstarken Bannern auch Reflektoren für die Schüler. Damit wollen die Initiatoren ein optisches "Achtung!"-Zeichen setzen, um die Aufmerksamkeit für die Kinder zu erhöhen und so die Schulwege sicherer zu gestalten. Zudem unterstützte die Verkehrsinitiative "Blicki blickt’s" in diesem Jahr die Aktion. Hierbei wurden den Grundschülern an verschiedenen Stationen die Grundlagen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr, z.B. mit Übungen zum toten Winkel und der Besichtigung eines LKWs, interaktiv vermittelt. Vor Ort begleiteten neben dem antenne1 Team und wgv-Vertreter Hans-Heiner Pfeiffer auch Bürgermeister Dr. Christian Ruf, Fachbereichsleiter für Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung Bernd Pfaff und Schulleiter Willy Schmidt die Aktion. Gemeinsame Initiative für mehr Sicherheit auf Schulwegen "Achtung Kinder!" ist eine gemeinsame Initiative von antenne 1 und der wgv Versicherung, die seit 2014 den "Unfallbrennpunkt Schulweg" in den Fokus stellt. Das Ziel hierbei ist es, den Schulweg für sowohl Erstklässler als auch die anderen Schüler sicherer zu gestalten. In der Hitradio antenne 1 Morgenshow mit Nadja und dem Ostermann kommen dabei auch Verkehrs- und Rechtsexperten zu Wort. Als zweifacher Familienvater ist vor allem Oliver Ostermann um die Sicherheit der Kinder besorgt: "Ich weiß selbst, wie schnell die Kleinen plötzlich auf die Straße laufen können. Wir Erwachsenen sind deshalb gefragt, besonders jetzt zum Schulbeginn vermehrt auf die Kinder zu achten." Zusätzlich besucht das antenne 1 Team im Aktionszeitraum jeden Morgen jeweils eine Grundschule in Baden-Württemberg.