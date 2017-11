Rottweil Vorwurf: Pornografie mit Kindern

Der zuletzt in Tuttlingen wohnhafte und derzeit in einer Psychiatrie untergebrachte Täter soll am 6. August 2015 an verschiedenen Orten in Friedrichshafen zwei Bilderserien von Mädchen im Alter von unter 14 Jahren gefertigt haben, das diese nackt beziehungsweise mit entblößtem Unterleib zeigt. Weiterhin soll er am 5. Januar 2017 ein Lichtbild von einem Mädchen unter 14 Jahren mit entkleidetem Unterleib über das Internet hochgeladen haben. Vom 13. bis 15. Februar soll er jeweils mehrere Bilddateien mit kinderpornografischem beziehungsweise jugendpornografischem Inhalt aus dem Internet heruntergeladen haben. Zudem soll er mehrere tausend Bilddateien dieses Inhalts besessen haben, die auf mehreren Datenträgern abgespeichert waren. In der Hauptverhandlung soll auch geprüft werden, ob der Angeklagte dauerhafter in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist.