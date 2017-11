Rottweil Vorwurf: Kinderpornografie

Der 45-Jährige hat sich damit tage- und nächtelang beschäftigt, wie detaillierte Auswertungen seines Computers ergaben, und er entwickelte Collagen, in die er sich selbst miteinfügte, um der Realität möglichst nah zu kommen. Aber es gibt in diesem Verfahren keinen Fall, in dem er sich direkt an einem Kind oder Mädchen vergangen hat. Allerdings gab es schon im Jahr 2003 und auch später Sexualdelikte deretwegen der Angeklagte Gefängnisstrafen verbüßte.

Auf der Anklagebank sitzt ein gepflegt wirkender Mann, der sehr offen, redegewandt, fast druckreif und ohne Umschweife Auskunft gibt. Das steht in krassem Gegensatz zu seiner Lebensgeschichte. "Ich war immer ein Einzelgänger und habe lieber mit Mädchen gespielt als mit Jungs", sagt er. In der Schule tat er sich von Anfang an schwer. Als er zwölf Jahre alt war, starb sein Vater. "Wir hatten nie ein gutes Verhältnis, ich fühlte mich immer als fünftes Rad am Wagen und in die Ecke gedrängt", berichtet der heute 45-Jährige. Erst jetzt, in der Therapie, habe er den Tod beweinen können. Den Hauptschulabschluss schaffte er mit Ach und Krach, brach dann mehrere Lehren ab, weil er die schulischen Anforderungen nicht schaffte, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, wechselte oft nach wenigen Monaten die Firmen, hatte aber zuletzt eine feste Stelle als Logistik-Spezialist.

Nach den ersten Sexualdelikten wandten sich – mit Ausnahme der Mutter – nach und nach alle von ihm ab. Im Jahr 2006 scheiterte die Ehe, aus der eine Tochter und ein Sohn, heute 18 und 14, hervorgingen, Auch sie darf er nicht mehr sehen. Was blieb, waren Auftritte als Musiker und Alleinunterhalter.

Für die Vernehmungen über das Sexualverhalten des Angeklagten schloss das Gericht die Öffentlichkeit am Mittwoch aus.

Der Prozess wird am Dienstag, 28. November, fortgesetzt. Beginn der Sitzung ist um 9 Uhr. Zunächst wird nichtöffentlich verhandelt. Voraussichtlich ab 10 Uhr geht es öffentlich weiter.