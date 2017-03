Rottweil Vortragsreihe thematisiert Gelassenheit und Gedächtnis

"In Zeiten von ›höher, weiter, schneller‹ gilt es, kühlen Kopf zu bewahren", sagt die Journalistin und Bestsellerautorin. Und die gute Nachricht, so Asgodom, lautet: "Gelassenheit ist nicht angeboren, sie lässt sich erlernen". Am Mittwoch,17. Mai, gibt die Rednerin ihrem Publikum im Kraftwerk Rottweil zwölf Schlüssel an die Hand, die helfen sollen, auch in dynamischen Zeiten seine Energie und Lebensfreude zu erhalten und mit Ruhe und Gelassenheit an schwierige Situationen heranzugehen.

Egal, ob Termine, Passwörter oder Geburtstage: Durch digitale Speichermöglichkeiten müssen sich Menschen privat wie auch beruflich viele wichtige Dinge nicht mehr merken und das Gedächtnis wir immer mehr vernachlässigt. Gedächtnistrainer Markus Hofmann nennt diese Auslagerung von Wissen auf digitale Medien "digitale Demenz". Und dieser gilt es, den Kampf anzusagen. Denn das Gedächtnis, so Hofmann, ist leistungsfähiger als man denkt und könne gezielt trainiert werden. Methoden dazu möchte Hofmann am Mittwoch, 21. Juni, demonstrieren.

Die Vorträge der "Denkanstöße"-Reihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr und werden vom Schwarzwälder Boten und Süddeutscher Verlag Veranstaltungen mit Unterstützung von der Volksbank Rottweil und der trend factory im Kraftwerk Rottweil präsentiert.