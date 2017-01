Rottweil Vorsätze treiben viele in die Studios

Rottweil . Kurz entschlossen packt man seine verstaubten Sportschuhe aus dem Schrank und wagt den Schritt in die verschwitzten Hallen. Mit dabei gefühlt 100 andere Neulinge, die denselben Vorsatz gefasst haben: endlich etwas für die Gesundheit machen und den Körper in Form bringen.

Der typische Gang zum Fitness-Studio am Jahresanfang hänge vor allem von den Feiertagen ab, sagt Wolfgang Heinrich, Geschäftsführer des Fitness-Studios Pearl in Rottweil. Besonders über die Weihnachtstage esse man viel und hänge während der kalten Jahreszeit überwiegend daheim rum. Zudem steht dicht hintendran der Jahreswechsel an und somit die Zeit der guten Vorsätze.

So beobachtet Heinrich, der seit 25 Jahren in der Branche tätig ist, dass im Januar und Februar der Andrang am größten sei. "Die Outdoor-Aktivitäten sind eingeschränkt", erklärt auch Georg Breitenreuter, Inhaber des Fitness-Studios Injoy. Aber bleiben die Fitnesseinsteiger auch? Oder schwinden die guten Vorsätze nach wenigen Monaten wieder? "Die meisten bleiben schon", sagt Breitenreuter. Um die 18 Prozent hören in seinem Studio etwa nach ein bis zwei Jahren auf – häufig mit dem Ende der Vertragslaufzeit.