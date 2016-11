Rottweil Vor allem das Fertigungsgewerbe sucht Arbeitskräfte

"Dank des bisher ausgebliebenen Winters und des weitgehend milden Wetters zeigt sich der Arbeitsmarkt weiter robust", sagt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen zum aktuellen Arbeitsmarktbericht. Unter dem Strich sank der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 245 auf 8110 Personen. Der Agenturbezirk Rottweil/Villingen-Schwenningen liegt damit bei der Arbeitslosenquote von drei Prozent (-0,1) weiterhin unter dem Landesschnitt von unverändert 3,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im November in der Region 8115 Arbeitslose gezählt worden, fast gleich viele wie jetzt. Die Quote betrug vor Jahresfrist ebenfalls drei Prozent. Im November meldeten Betriebe und Verwaltungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Arbeitgeber-Service noch einmal 1550 Stellenangebote. Der Stellenbestand stieg auf fast 5060. Allein in den Fertigungsberufen sind dem Arbeitgeber-Service derzeit 2390 Stellenangebote bekannt sowie 650 für Verkehrs- und Logistikberufe und knapp 620 für Gesundheits- und Pflegeberufe. Im Kreis Rottweil sank die Arbeitslosenquote gegenüber Oktober um zwei Zehntel auf 2,6 Prozent. Im Kreis Rottweil stieg sie um ein Zehntel auf 2,8 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sank die Quote um ein Zehntel auf 3,4 Prozent.

4200 Arbeitslose zählten im November 2016 zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), 55 weniger als im Oktober. Ihre Zahl nahm gegenüber dem Vorjahr um gut 50 ab.