Rottweil Von und für Bürger der Stadt

Rottweil. Jeder Bürger ist mitverantwortlich für die Gesellschaft, in der er lebt. Das glaubt die Bürgerstiftung und macht unter dem Motto "Gemeinsinn beginnt bei mir" deutlich, dass jeder besondere Stärken, Interessen, Fähigkeiten und Begabungen hat, die von vielen auch in ehrenamtlicher Tätigkeit in die Gemeinschaft eingebracht würden. Im guten Miteinander könnte sie so Wertschätzung erfahren, Dinge gemeinsam schaffen, die ein Einzelner nicht erreichen könne.

In diesem Sinn ist das Ziel der Bürgerstiftung Rottweil, sich stark zu machen für die Menschen in der Region und sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen. Überdies sollen die Menschen motiviert werden, sich auch in der Bürgerstiftung und den von ihr unterstützten Projekten einzubringen. Als offene Stiftung, bei der jede Hilfe gefragt ist, sind Menschen aus der Raumschaft Rottweil immer willkommen.

Am 11. Oktober 2007 wurde die Bürgerstiftung von der Volksbank Rottweil und engagierten Rottweiler Bürgern als Gemeinschaftsstiftung von und für Bürger der Stadt sowie der Raumschaft Rottweil gegründet. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg erfolgte noch im selben Jahr am 19. November. Seither ist viel passiert: Das anfängliche Stiftungsvermögen von 250 000 Euro wurde bis zum Ende des Jahres 2016 auf 1,4 Millionen Euro gesteigert. Maßgeblich daran beteiligt sind die bislang gegründeten Namensfonds. Derzeit verwaltet die Bürgerstiftung Rottweil drei an der Zahl: den Lotte-Kröner-Fonds, den Geschwister-Knittel-Fonds sowie neu den Monika-Fonds.