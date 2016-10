Rottweil Von Leprosorium und Sprachklang

Rottweil. Das ist nicht unbedingt Alltag: Jenseits fester Konzepte, außerhalb der Integrations-Formate und nicht angebunden an ein Festival, das solche Begegnungen als großen Programmpunkt stilisiert oder feigenblättelnd in­strumentalisieren mag, gibt es einfach eine zweisprachige Stadtschreiberlesung. Ein Experiment?

Ein Angebot. Eines, das angenommen wird. Gut drei Dutzend Zuhörer – alle Plätze sind besetzt – sitzen Dmitrij Gawrisch gegenüber. Dieser hat bereits in seiner Bewerbung nicht nur anklingen lassen, dass der Hegneberg für ihn Thema ist. Er kennt ihn seit seinen Besuchen 2012 in Rottweil, hat ihn auf einem Spaziergang entdeckt und dabei den "vertrauten Sprachklang meiner Kindheit" wiedergefunden. Gawrisch ist in der Ukraine geboren und lebte bis zu seinem zwölften Lebensjahr dort. Dann zog die Familie in die Schweiz. In Bern studierte er Betriebswirtschaft, heute lebt er als Autor in Berlin. Bei seiner offiziellen Einsetzung als Stadtschreiber hat er seine Bewerbung, die eben auch sein Interesse, eher schon in Richtung Versprechen, birgt, wiederholt. Er will "die Rottweil schreibend finden". Eines dieser Rottweil ist der Hegneberg. Er findet ihn an diesem Abend nicht spazierend, nicht schreibend, sondern lesend – und vor allem erzählend.

Der Autor Dmitrij Gawrisch arbeitet journalistisch, als Belletrist und als Dramatiker. Jede Seite will er in Rottweil zeigen. Für den Hegneberg hat er die journalistische auserkoren. In beiden Texten, aus denen er liest, reportiert er aus dem Osten, aus dem Land seiner Kindheit, dort, wo man Ukrainisch spricht und eben auch Russisch. Letzteres versteht knapp die Hälfte der Besucher am Dienstagabend nicht. Dafür verstehen alle Deutsch – bis auf einen. Genadij Makarov heißt er, hat über den Flyer von der Veranstaltung erfahren, im Internet über Gawrisch und den Abend recherchiert. Und er wird später einiges an Information einbringen.