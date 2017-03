Rottweil Von kunterbunt zu ausgebleicht

Das für gewöhnlich so wunderschöne, bunte, über 2300 Kilometer lange Korallenriff in Australien war im vergangenen Jahr so bleich wie nie. Korallen sind Nesseltiere, die ihre Farbe von den Algen bekommen, mit denen sie für gewöhnlich in einer Gemeinschaft zu gegenseitigem Nutzen leben. Die Korallen stoßen jedoch bei zu hoher Wassertemperatur die Algen ab, da diese giftig werden. Ohne die Algen verlieren die Korallen dann ihre prächtigen Farben und werden weiß.