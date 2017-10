Rottweil Vom Zauber der menschlichen Stimme

"Unsere Ohren können die Schallwellen aufnehmen und in die Hörschnecke weiterleiten. Dort gibt es hochspezialisierte Zellen, die Haarzellen, die die Wellen in Stromimpulse umwandeln. Diese Impulse gelangen über mehrere Nervenzellen und Schaltstationen an die Hirnrinde und werden dort als Sprache, Geräusche oder Musik wahrgenommen", sagt er. Wie das genau funktioniert, wird er den Studenten erklären und auch Fragen beantworten. Auf die Sprache folgt in der Vorlesung am 20. April die Stimme, wenn es im Festsaal heißt: "Simsala-Sing! Der Zauber der menschlichen Stimme". Die Diplom-Rhythmikerin Sabine Kammerer, die viele vielleicht aus dem Musikgarten oder der kleinen Kantorei der Münstersingschule kennen, und Philipp Klahm, der künstlerische Leiter der Rottweiler Münstersängerknaben, werden erklären, warum menschliche Stimmen so ganz unterschiedlich klingen und was mit der Stimme passiert, wenn man wächst. Die beiden Dozenten wollen auch der Frage nachgehen, ob jeder singen kann. In der Vorlesung soll das komplexe System der Singstimme erläutert und die menschliche Stimme als Ausdrucksmittel aufgezeigt werden.

Antworten zum Künstlerdasein

"Wie wird man Künstler und warum", lautet die Frage am 8. Juni. Heiderose Langer, die Geschäftsführerin der Kunststiftung Erich Hauser, wird über das Leben des Künstlers, der sein Atelier auf der Rottweiler Saline hatte, erzählen. Erich Hauser lebte inmitten seines Skulpturenparks in einer Pyramide. Warum baute er sich eine Pyramide? Warum wurde gerade Erich Hauser so berühmt? In der Vorlesung werden Geschichten über Hausers Leben und seine Kunst erzählt sowie die Entstehung seiner Skulpturen erklärt. Mit dabei ist Heinz Hauser, der Bruder Hausers.

Weitere Informationen: www.kinderuni-rottweil.de