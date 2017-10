Rottweil Vom Wetter hängt doch einiges ab

Die Stadt Rottweil hat für die Veranstaltungen im Jahr der Türme 200 000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieses Geld wird kaum reichen, sodass Oberbürgermeister Ralf Broß möglicherweise von seinem Recht Gebrauch macht, und den für ihn zur Verfügung stehenden Finanzrahmen ausschöpfen wird. 50 000 Euro stünden dann zusätzlich zur Verfügung. Die Stadträte wurden darüber nichtöffentlich informiert. Ob diese Summe tatsächlich benötigt wird, hängt vom Festverlauf ab.

Ohne weitere Geldgeber – wie die Volksbank, die den FlyingTable sponsort –, nach denen auch noch kurz vor Festbeginn fieberhaft gesucht wurde, würde das Loch in der städtischen Festkasse größer ausfallen. An die 25 000 Euro kamen so noch einmal zusammen. Die Stadtverwaltung kam auf pfiffige Ideen, etwa auf jene, den Hochturm für das Feuerwerk an eine Firma zu vermieten.

Andererseits: Was sind 200 000 oder 250 000 Euro im Vergleich zu dem Effekt, den die Stadt dadurch erzielt, dass ihr Name seit Jahren in die weite Welt getragen wird? Allein die Präsentation des neuen Aufzugsystems Multi im Sommer hat nach Angaben von Andreas Schierenbeck, dem Vorstandsvorsitzenden von TKE, weltweit die Aufmerksamkeit von 700 Millionen Menschen auf sich gelenkt. Immer schön erwähnt: Rottweil. Dieser Werbeeffekt, sagt Tobias Hermann, der Sprecher der Stadt, sei unbezahlbar.