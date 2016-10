Rottweil "Vom Lachen besiegelt"

Auch sein Aussehen mit Vollbart und langen Haaren werden ihm da nicht unbedingt eine Hilfe sein. Oder landet der Heiland bei seinem ersten Versuch, europäischen Boden zu erreichen, in der Abschiebehaft? Vielleicht kann er ja wieder über das Wasser laufen und über das Mittelmeer bis nach Lampedusa kommen. Doch dann würde ihm höchstwahrscheinlich die EU-Grenzschutzagentur Frontex im Weg stehen.

In seinem neuen Soloprogramm beschäftigt sich der türkisch-stämmige Kölner Kabarettist Aydın Isık mit der Ankunft des Messias. Welche Vorbereitungen müssen wir treffen? Sind wir denn schon so weit, ihn zu empfangen? Welche Ausreden müssen wir uns ausdenken, um ihm zu erklären, dass wir seine Bergpredigt doch nicht so ganz verinnerlichen konnten? Dass wir alle mehr Zeit im Internet verbringen als in Kirchen, Moscheen oder Synagogen? Dass die Live-Ausstrahlung von Dschungelcamp für viele wichtiger ist als Pegida-Gegendemos und dass unsere Nächstenliebe spätestens bei den Derbys der Bundesliga aufhört. Politisch, witzig, satirisch, unterhaltsam, tagesaktuell und sehr humorvoll.

Die kabarettistische Vorstellung am 27. Oktober beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Die Kabarett-Abende werden künftig im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule stattfinden. Karten sind unter Telefon 0741/9 42 23 05 erhältlich. Es ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Oder im Vorverkauf bei Musikbox, Hauptstraße 57 in Rottweil.