Rottweil Vom Fotografieren in schwindelerregender Höhe

Auch das Bild auf dem Titel des Ausstellungskatalogs, "Turm und Stadt bei Nacht", steht für so eine Geschichte: Gegen 23 Uhr ist der Fotobildner Albrecht Fendrich vom Bodensee unterwegs Richtung Ludwigsburg. Spontan entschließt er sich, am Turm vorbei zu schauen und stößt auf die Arbeiter, die gerade die Fertigstellung der ersten 200 Meter des Turms feiern. Ein ihm bekannter Arbeiter lädt ihn ein, mit auf den Turm zum Feuerwerk zu kommen. Zufälligerweise ist gerade Kranführerwechsel, und er kann bis hoch auf den Kran, der den Turm überragt, um von dort aus das Feuerwerk zu betrachten. So entstand das Titelbild der Ausstellung durch einen Zufall. Aber das ist es, was seine Werke ausmacht. So will er eigentlich das Hinaufziehen eines Baggers aus der Froschperspektive fotografieren, jedoch schneit es an diesem Tag, und mit Schnee auf der Linse wird dieses Vorhaben schwierig. Abermals entsteht ein neues Bild, das Fendrich so nicht geplant hatte. Er fotografiert den Bagger von der Seite. Die Schatten, die der Kran seitlich an die Wand des Turms wirft, bewirken einen beeindruckenden Effekt. Oft habe er einfach improvisieren müssen, sagt Fendrich. Ihm kamen meist "neue Ideen beim Machen".

Seit dem Spatenstich im Oktober 2014 verfolgt Albrecht Fendrich das Projekt für zwei Jahre. Je nachdem, wie groß die Veränderungen am Turm sind, schaut er grob alle zwei bis drei Wochen, in Absprache mit der Bauleitung, an der Baustelle vorbei. Für die Besuche lasse er sich mehrere Stunden Zeit, so Fendrich. Auf der Baustelle bewegt er sich stets mit Schutzhelm und Weste. Ist die Schicht des Kranfahrers vorüber, kann er mit dessen Nachfolger auf den Kran gelangen. So ist es ihm möglich, den Turm aus nahezu jeder Perspektive zu fotografieren. Die verschiedenen Wetterlagen während seiner Sessions bezeichnet Fendrich als "reizvoll". Die Fotokunst-Ausstellung "Albrecht Fendrich und der Turm" kann man noch bis zum 6. November dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 17 bis 20 Uhr und an Wochenenden jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Bürgersaal am Friedrichsplatz begutachten. Am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr findet ein Künstlergespräch im Bürgersaal statt. Im Dialog mit Albrecht Fendrich gehen Jürgen Knubben, Geschäftsführer von Forum Kunst Rottweil, und Kreisarchivar Bernhard Rüth auf die Formsprache der "Foto-Grafiken" ein, die während des Baus des Aufzugtestturms auf dem Berner Feld entstanden sind.