Rottweil Vom Eichenstamm zur Kirchenbank

Zu einer Bankreihe werden nebeneinander Bänke mit einer Länge von 3,8, 1,7 und 2,3 Metern zusammengefügt. Aus je drei Einzelbänken pro Reihe wird im Heilig-Kreuz-Münster also eine Bank mit fast acht Metern Länge. Die 1,7 Meter breiten Bänke in der Mitte werden dann im Bereich der Säulen ausgelassen, sodass die Säulen frei stehen. Für jede Bank braucht man sieben verschiedene Bretter, dazu kommen insgesamt 270 senkrechte Auflagen. Das heißt, es sind am Schluss 1460 Bretter von 1,7 bis 3,8 Metern Länge. Die Stämme und das verarbeitete Holz nacheinander dem Arbeitsablauf folgend in der Werkstatt zu lagern und zu bearbeiten, ist eine logistische Meisterleistung.