Rottweil Volksbanklauf stärkt den Team- und Sportsgeist

Bei strahlendem Sonnenschein begaben sich die Mannschaften der fünften Klassen gegen elf Uhr an den Start in der Rottweiler Innenstadt.

Ein Konkurrenzkampf herrschte nicht nur zwischen den sich gegenseitig unbekannten Teams, sondern auch innerhalb der Klassenstufe fünf. Schließlich will jeder dem anderen zeigen, wer von ihnen den Titel der sportlichsten Klasse tatsächlich verdient hat. Überdies jubelten unzählige Eltern ihren Kindern auf der Strecke zu. Trotz all der Anstrengung strahlten die Nachwuchsathleten, als sie völlig verschwitzt die Ziellinie erreichten und den Staffelstab an den Nächsten übergaben.

Besonders die dritte Mannschaft der Klasse 5c erzielte einen großartigen Erfolg: Mit einer Zeit von 13:34,2 Minuten erreichten Alena Sieber, Elias Hall, Rene Hof, Max Long und Florian Wenger Platz zwei und errangen somit die begehrte Silbermedaille. Auch die Mannschaft B der Klasse 5a erkämpfte sich einen Podestplatz; die Bronzemedaille ging mit einer Zeit von 13:42,3 Minuten an Laurenz Kroll, Paul Nowack, Katharina Röhrle, Michael Vus und Maximilian Wutta. Platz 6 ging an die andere Mannschaft der 5a. Das Team der 5d erlangte Platz 7. Die Plätze 8 und 9 entschieden die zweite Mannschaft der 5b sowie die erste Mannschaft der Klasse 5c für sich. Die verbleibenden Mannschaften des LG sicherten sich Plätze unter den ersten zehn Platzierungen.