Rottweil Volksbanklauf: Krasniqis Boxer holen ersten Platz

Der TSV Rottweil hatte die Streckenführung in diesem Jahr etwas abgeändert. Die obere Hauptstraße wurde dabei großteils ausgespart. Die Läufer starteten in der Hochbrücktorstraße und mussten dann die Sprengergasse bis zum "Känzele" hoch. "Die Sprengergasse hat es ganz schön in sich", musste mancher Läufer im Ziel eingestehen. Weiter ging es über die Hochmaiengasse, durchs Schwarze Tor, den Nägelesgraben und Kriegsdamm über den Friedrichsplatz ins Ziel. Die meisten Zuschauer hatten sich dort versammelt. Oberhalb es Schwarzen Tores waren nur wenige, die die Läufer aber umso mehr anfeuerten. Die vielen Helfer des TSV hatten die Strecke bestens markiert und gesichert und sorgten im Anschluss schnell für freie Straßen, denn zum verkaufsoffenen Sonntag sollten die Autos wieder rollen.

Als Zweite gingen die Läufer der ENRW (Firmenstaffel) ins Ziel. Sie benötigten 36:23 Minuten. Dritte wurden die Läufer des K 5-Kletterzentrums (Vereinsstaffel) mit 38:43 Minuten.

Bei den Vereinsstaffeln ging das Team Narrenzunft mit Wolfgang Göhler, Claus Wiest, Joachim Wollstädt und Karsten Hansmann als zweite ins Ziel. Sie brauchten 41:40 Minuten und waren mit Fliegen und weißen Handschuhen ausgestattet als "rennende Boten in Sachen Narrentag" unterwegs. Dritter in der Vereinsstaffel wurde das Team "LT Dietingen1" in 42:06 Minuten.