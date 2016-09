Rottweil Vögele-Filialen bleiben vorerst offen

In der Filiale der Charles Vögele Deutschland GmbH an der Schiltachstraße in Schramberg ist am Dienstagmorgen um 10 Uhr fast alles wie immer. Hinweisschilder an der Eingangstüre und auf der Ladentheke, dass Kartenzahlung nicht möglich ist, haben nichts mit dem Verkauf der Kette oder der prekären Finanzsituation des Schweizer Unternehmens zu tun: Das Kartenlesegerät ist defekt, Ersatz steht schon im Lieferkarton zur Installation bereit.

Lediglich mehr Käufer als sonst sind um diese Zeit da ­– allerdings wegen einer Prospektaktion. Das Warenangebot ist wie immer: Alle Wühltische, Regale, Kleider- und Rollständer sind prall gefüllt.

In der Schramberger Filiale arbeiten sechs Mitarbeiterinnen. Über die neue Lage hat das Management sie informiert. Mit der Presse sollen sie nicht reden. Trotzdem ist die Stimmung nicht im Keller. Sie bräuchten keine Angst zu haben, habe man ihnen gesagt. "Wir sind ein gutes Team, und wir haben gute Chefs", erklärt eine Mitarbeiterin. Dass im schlimmsten Fall in der weiteren Entwicklung die Jobs wegfallen könnten, erzeugt nur kleinere Sorgenfalten: Bei der Vollbeschäftigung in der Region können auch ältere Mitarbeiterinnen mit einer schnellen Anschlussstelle rechnen.