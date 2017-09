Rottweil/Villingendorf Familiendrama: Wurde Gefahr unterschätzt?

"Besonders die Familie des weiblichen Opfers hat es hart getroffen", sagt Marlies Kwasnitza vom Weißen Ring in Rottweil. Seit Tagen kümmern sich zwei Mitarbeiter um die Hinterbliebenen, auch um die des männlichen Opfers.

Die 31-jährige Mutter, die bei dem Anschlag verschont wurde oder vom Täter bewusst am Leben gelassen worden ist, werde ebenso intensiv betreut.

Beim Familiendrama am Donnerstag vergangener Woche wurden in Villingendorf ihr sechsjähriger Junge sowie ihr neuer Partner (34) und dessen 29-jährige Cousine erschossen. Dringend tatverdächtig ist der Vater des Sohnes, Dazen D. Er wurde am Dienstag in Neufra gefasst und sitzt in Untersuchungshaft.