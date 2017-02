Rottweil Villa Duttenhofer als nächstes Großprojekt?

Bürger fordert mehr Eigeninitiative

Grimm sinniert über das, was sich in Rottweil tut, und das, was stagniert. Dazu fällt ihm aktuell die Villa Duttenhofer ein. Er schreibt: "... Singen hat eine, Schramberg hat eine. Warum also sollten wir in Rottweil nicht auch eine haben. Eine Ruine." Ironisch formuliert er, dass Stadt und die Activ-Group nach Turm und Hängebrücke an der nächsten Attraktion arbeiteten: der Duttenhofer-Ruine. Aktiv zu werden sei dafür gar nicht nötig, die bisherige Vorgehensweise reiche aus – "zu wenig bis nichts zu tun".

Die Villa sei einst "zentraler Versammlungs- und Wohlfühlort" der Rottweiler gewesen. Dies müsse sie wieder werden, meint der Geschäftsmann. Natürlich sei es schwer, einen Pächter zu finden. Aber schließlich sei die Activ-Group nicht unerfahren mit Gastronomie. "Will sie nicht? Muss sie nicht?", fragt sich Michael Grimm angesichts dessen. Dass das Unternehmen mit Sitz in Schemmerhofen (Landkreis Biberach) auf für sich optimale Bedingungen warte, kann er dabei nachvollziehen. "Das ist absolut legitim". Grimm sieht deshalb den Ball wieder bei der Stadt.

"Es braucht mehr Rottweiler Eigeninitiative und Engagement bei der Villa", fordert er. Max Duttenhofer habe der Stadt und damit den Bürgern die Villa überlassen. "Warum zeigen wir nicht mehr Einsatz?", will Grimm wissen.

Er habe sich von der Idee verabschiedet, ein Spitzenrestaurant nach Rottweil zu bekommen. Aber ein Restaurant mit saisonalen und regionalen Produkten und guter Küche sei möglich. "Und im Ausschank beispielsweise auch ein sehr gutes regionales oder noch besser lokales Bier." In dem Bereich herrsche in Rottweil nämlich ebenfalls ein Notstand. Dabei habe es im 19. Jahrhundert, genauer 1875, 15 Brauereien in der Stadt gegeben, zitiert Grimm den früheren Stadtarchivar Winfried Hecht. Heute sei man seit wahrscheinlich mehr als 1200 Jahren erstmals ohne Brauerei. "Geht gar nicht."

Er sieht schon einen Braukessel im geplanten Glasanbau stehen und lässt gar entsprechende Skizzen anfertigen. Auch über mögliche Namen spekuliert der Rottweiler ("das Duttenhofer", "das Rottweiler", "Turmbräu"). Egal ob Restaurant oder Brasserie mit Brauerei: Parkplätze oder ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe der Villa seien für den Erfolg nötig. "Nicht erst auf der Groß’schen Wiese."