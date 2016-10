Rottweil "Vierfalt" rückt die Rottweiler Fasnet in neues Licht

Der letzte Narrentag in Rottweil ist 14 Jahre her – nun gibt es 2017 wieder Anlass, mit dem Zünften aus Elzach, Oberndorf und Überlingen zu feiern, und dabei auch den Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Brauchtums zu lenken. Helmut Kleiter von der Narrenzunft, Künstler Jürgen Knubben und Stadtarchivar Gerald Mager haben sich dazu Gedanken gemacht und mit Hilfe ihrer jeweiligen Teams ein tolles Konzept entwickelt: Es wird vier Ausstellungen im Dominikanermuseum, dem Stadtmuseum, im Forum Kunst sowie in den Schaufenstern der historischen Innenstadt geben.

Szenenwechsel sorgen dabei für einen ganz besonderen Reiz: Die historische Narrenstube, bisher im Stadtmuseum beheimatet, wird ins Dominikanermuseum umziehen und dort neu inszeniert. Die elf Narrenkleider werden in ganz neuem Licht gezeigt und dadurch, so hofft Stadtarchivar Gerald Mager, auch neue Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ergänzt wird das Ensemble mit Exponaten aus dem Fundus der Narrenzunft und Gemälden. "Wir wollen alles in die heutigen Zeit transferieren, auch durch neue Medien", erklärt Jürgen Knubben.

Dabei soll "die Lust am Schauen und Entdecken" geweckt werden, ergänzt Mager. Ellenlange erklärende Texte werde man nicht finden.