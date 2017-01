Rottweil Vier Verletzte bei Unfall auf A 81

Ein BMW-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs und kam direkt an der Anschlussstelle Rottweil aufgrund von Sommerreifen ins schleudern. Er krachte in die Mittelleitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Ein nachfolgender Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und krachte in den BMW. Dabei wurden vier Menschen Verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Angaben zufolge auf ca 50.000 Euro. Es gab einen etwa zwei Kilometer langen Stau.