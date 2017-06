Rottweil Vielfältige Einblicke in Luthers Wirken

Hans-Josef Birner, früher Verwaltungschef des Vinzenz-von-Paul-Hospitals beschäftigte sich mit der Frage, wie denn damals die Katholiken, wie denn Rom und die italienische Welt und Kultur auf diesen scheinbar unbedeutenden Mönch Martin Luther reagiert haben. Er hatte sich mit dem Buch von Volker Reinhardt beschäftigt: "Luther, der Ketzer". Kunst und Macht auf der einen Seite – Sprache und ein Gespür für die Medien (Flugblätter) auf der anderen Seite – die Ohnmacht des sprachgewaltigen Mönches wurde für Rom zu einer umwälzenden Kraft.

Zum Schluss wurde es humorvoll. Christa Breiing, früher im katholischen Bildungswerk in der Schweiz tätig, erzählte von einer Zeitreise von Martin Luther, wie sie in dem Buch von Albrecht Gralle – "Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der Gegenwart landete" – dargestellt wird. Luther gerät dabei von einer kuriosen Situation in die nächste und erlebt das Jubliäum seiner eigenen Reformation.