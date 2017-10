Rottweil Viele Turm-Fans stranden am Eingang

Sogar aus Berlin und Düsseldorf sind Turm-Fans gereist. Das Security-Personal wies die Gäste am Eingang freundlich aber bestimmt darauf hin, dass der öffentliche Betrieb erst am 13. Oktober beginnt. Das wurde oft betont, hat sich aber nicht überall herumgesprochen. Vor allem überregionale Medien hatten, so berichten enttäuschte Besucher, begeistert von der Eröffnung berichtet – das Detail, dass der Turm nicht für alle offen ist, ging dabei unter.

Mit etwas Glück gab es trotzdem eine Chance zur Fahrt auf 232 Meter Höhe: Beim Losverkauf auf der Festmeile konnten die Besucher Tickets gewinnen. Und auch die Gäste an der Turm-Tafel hatten ein Ticket inklusive.