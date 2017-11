Rottweil Viele Glas-Container quellen über

Es ist alles andere als das, was man von Rottweils Straßen und Gassen kennt. An vielen Stellen liegen leere Flaschen, Kippenschachteln und auch Plastik herum. Sogar zwischen den Steingabionen am Norma-Parkplatz klemmt Müll. In der Oberndorfer Straße hat ein Unbekannter an einer Bushaltestelle mehrere gelbe Säcke entsorgt. Was ist da los?

Auf Nachfrage war von Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt, zu erfahren, dass die Verschmutzung durch den Müll auch für die Stadt sehr ärgerlich sei. "Unser Betriebshof hat damit täglich zu kämpfen", und ergänzt: "Die Flächen am Busbahnhof und im Nägelesgraben werden eigentlich täglich gereinigt. Doch leider gibt es immer wieder Mitbürger, die den Müll einfach wegwerfen." Was die Steingabionen am Norma-Parkplatz betrifft so verspricht Hermann, dass "der Betriebshof diese sehr zeitnah reinigen wird".

Doch nicht nur der herumliegende Müll ist auffällig. Auch übervolle Altglascontainer bestimmen das Stadtbild. Vor dem Container am Busbahnhof im Nägelesgraben türmen sich die Flaschen auf dem Boden. Wahrhaft kein schöner Anblick. Das finden auch unsere Facebook-User von Schwarzwälder Bote Rottweil, die sich ganz klar dafür aussprechen, dass die Container häufiger geleert werden sollen. Auch am Parkplatz Heerstraße/Ecke Stadionstraße hat der Container sein Fassungsvermögen erreicht, schreibt uns Claudia Bingert über Facebook.