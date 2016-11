Rottweil Viele gefälschte Shops

Niedrige Preise sollen in die Falle locken

Amazon-Kunden sollten hellhörig werden, wenn das gefundene Angebot beträchtlich günstiger ist, als dies normalerweise beim entsprechenden Produkt üblich ist. Falsche Shops wickelten ihre Geschäfte außerdem außerhalb der Amazon-Plattform ab. Zudem versuchen die Betrüger an die Kreditkartendaten der Amazon-Kunden zu gelangen. Werde man beim Kauf aufgefordert, das Geld anders, als gewohnt zu überweisen und es direkt an den Händler zu zahlen, sollten bereits die Alarmglocken klingeln. Wer nicht ganz sicher ist, sollte das Produkt, das er kaufen möchte, einige Tage lang beobachten. Mit der Zeit steige der Preis oftmals an, um Glaubwürdigkeit zu suggerieren, bewege sich aber weiterhin in einem sehr günstigen Bereich, der zum Kauf locken soll, bevor das gefälschte Angebot wieder verschwinde.