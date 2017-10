Rottweil Viele Gäste beim "letzten Geleit"

"Wir haben damals zu sechst angefangen. Und die ersten Einsätze meisterten wir mit schlotternden Knien", so Deiber in ihrem Rückblick. Mittlerweile seien alle Mitarbeiter bestens ausgebildet. Und dennoch bleibe stets ein wenig Ungewissheit, da man nie wisse, was auf einen zukomme.

"Die Ausstellung bringt uns das Thema Tod und Sterben in Wort und Bild eindrucksvoll näher", sagte Oberbürgermeister Ralf Broß. "Sie erreichen mit ihrem Jubiläum und dieser Ausstellung etwas, das ganz wichtig ist: sie tragen das Thema in die Öffentlichkeit. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit", betonte er und bedauerte, dass Tod und Sterben in der Gesellschaft ein Tabu seien. "Sie tun etwas mit ihrer Arbeit, das die Hauptamtlichen nicht leisten können", dankte Michael Wollek, Vorstand der Stiftung St. Franziskus, Ursula Deiber und ihrem Team. Irene Lais von "Der Pflegedienst" berichtete, wie es vor den Zeiten der Sitzwache war. Der Nachtdienst in der Pflegeeinrichtung sei für gut 70 Bewohner zuständig gewesen. Auf drei Stockwerken. "Man musste dann den normalen Ablauf bewältigen und sich parallel noch um den Sterbenden kümmern". So sei damals die Idee entstanden, die Sitzwache ins Leben zu rufen. Heute sind die Mitarbeiter kaum mehr wegzudenken. Weder aus den Heimen, noch aus der Klinik und auch nicht aus den Privathaushalten. Dies wurde in den Ansprachen mehr als deutlich. "Die Palliativmedizin lebt von ehrenamtlichem Einsatz. Wir brauchen sie", würdigte Mihaela Schon, Ärztin des Palliativteams an der Helios-Klinik die Arbeit der Sitzwache.

Anne Mokinski führte in die Ausstellung ein und erzählte von der Idee bis zur Umsetzung. Die Leute, die bislang im Verborgenen tätig waren, zu ermutigen, sich über die Ausstellung vorzustellen und quasi ins Scheinwerferlicht zu treten, sei nicht einfach gewesen. "Für die Sitzwache war es durchaus gewöhnungsbedürftig, was ich vorhatte", sagte sie schmunzelnd. Aber auch für sie sei die Zusammenarbeit sehr eindrucksvoll gewesen, "denn sie haben mir das Thema Tod und Sterben nähergebracht. Ihre Worte und Emotionen haben die Ausstellung zu dem wachsen lassen, was wir heute sehen..." Noch bis zum 19. November ist die Poesie des letzten Geleits zu den Klängen von Pergolesis "Stabat Mater" zu den üblichen Öffnungszeiten im Stadtmuseum zu sehen.