Rottweil Viele feiern gemütlich im Kreis der Familie

Cornelia Becker hingegen hofft, dass 2017 gleich gut bleibt wie 2016. Sie genoss im ablaufenden Jahr vor allem, dass sich in ihrem privaten Umfeld alle gut verstehen, und dass Sie eine gute Beziehung hat. "Ich hoffe für 2017, dass es so weitergeht", erzählt die Rottweilerin. Auch sie legt zum Jahreswechsel Wert auf Gemütlichkeit. Sie feiert Silvester wie jedes Jahr zu Hause gemeinsam mit ihrem Mann.

Haben die Menschen in der Region gute Vorsätze? Sibylle Irion aus Zimmern hat zumindest keine. Sie möchte, dass es weiterhin so gut läuft wie bisher. Ihr Highlight 2016 war, "dass alle gesund und fit waren, dass wir im Urlaub waren und dass alles gut gelaufen ist." So könne es laut der Nachbarschaftshelferin weitergehen. Auch die 48-Jährige feiert Silvester gemütlich mit ihrer Familie daheim mit Raclette und Spielen.

Während es alle gemütlich haben an Silvester, arbeitet Marlene Arand während des Jahreswechsels. Sie ist Krankenschwester und ließ sich extra für die Schicht am 31. Dezember eintragen: "Mir liegt nicht viel an Silvester." Wichtig dagegen sind der 52-Jährigen aus Frittlingen Zufriedenheit und Dankbarkeit im neuen Jahr – "Weil ich denke, so wie wir hier leben, geht es uns allen eigentlich recht gut."

Während alle Befragten eher so weitermachen möchten wie bisher und viel Wert auf das Miteinander legen, hat Volker Schiffermüller konkretere Ziele. Er möchte im neuen Jahr mehr Sport machen. Der Stuttgarter, der gerade die historische Innenstadt Rottweils besichtigt, blickt 2016 besonders gerne auf den Allgäu-Urlaub mit der Familie zurück. Mit Frau und Sohn begeht auch er den Jahreswechsel eher entspannt.

