Rottweil Viel Gesprächsstoff zum Start eines Spätbusangebots

K reis Rottweil. Dass die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs für Landkreise im ländlichen Raum eine immer schwieriger werdende Herausforderung darstellt, wurde schon oft betont. Im Kreis Rottweil wird das gesamte Beförderungspaket 2017 mit gut sechs Millionen Euro der öffentlichen Hand subventioniert. Die Schülerzahlen nehmen ab, das Bemühen vermehrt erwachsene Fahrgäste in Bussen auf die Strecke zu bringen, zeigt – wenn überhaupt – nur ganz bescheidene Erfolge. Diesem Bemühen geschuldet ist auch die Einrichtung einer Spätfahrt Schramberg-Oberndorf zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016. Wie berichtet, bekam die Südbadenbus GmbH (SBG) – der vom Landkreis im Sommer auserkorene Leistungserbringer – kurz vor Start des neuen Busangebots kalte Füße zur für 59 000 Euro/Jahr vertraglich fixierten Transportleistung. Stattdessen ist jetzt der Einsatz der Schramberger Firma Taxi-Ehret als Subunternehmer gefragt. Für 38 325 Euro wird die Spätfahrt in einem Kleinbus (Neunsitzer) erfolgen. Ein Platz für einen Rollstuhlfahrer sei vorhanden. Bereits bei zwei auf einen Rollstuhl angewiesenen Fahrgästen müsste ein weiterer Bus in Einsatz gebracht werden. Dass eine solche Option im Ernstfall tatsächlich praktikabel ist, wird vor allem mit der Frage zur Wartezeit bis zur Aktivierung eines zweitem Fahrzeugs von so manch einem Beobachter stark bezweifelt.