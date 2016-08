Rottweil Viel Bewegung in der Innenstadt

So gibt es etwa in der Blumengasse, in den ehemaligen Räumen des "Cappuccino", bald ein neues Friseurgeschäft und in der Hochbrücktorstraße ist Friseur Velly zwei Häuser weiter gezogen. In die Räume des ehemaligen Zigarrenhauses Schneider soll eine Teppichreinigung einziehen – lässt zumindest ein Schild wissen, gleich nebenan baut das Modegeschäft Cecil seinen Laden um.

In der Königstraße hübscht derzeit das Café Herz seine Räume für die Gäste auf. Für Gesprächsstoff hat in der vergangenen Woche die Schließung des alteingesessenen Blumengeschäftes Zink gesorgt. Inhaber Manuel Muschal möchte sich künftig auf seine Kernkompetenzen wie Grabpflege, Hochzeits- und Trauerfloristik fokussieren und agiert ab sofort von seiner Gärtnerei in Wellendingen aus. Einen Nachmieter oder eine Nachnutzung gibt es hier vorläufig nicht, lässt Hausbesitzer Werner Zink wissen.

Indes stehen gleich um die Ecke, in der Kameralamtsgasse, Veränderungen auf dem Plan. Die Landbäckerei Geiger geht hier mit einem neuen Konzept an den Markt, sagt Inhaber Ralf Geiger. Näher möchte er sich zu den Plänen aber noch nicht äußern. Nur so viel: Auch einen Cafébereich werde es in dem neuen Geschäft geben, das spätestens im Oktober eröffnet werden soll. Erst kürzlich hat die Landbäckerei Geiger eine weitere Filiale in der Königstraße 67 eröffnet.