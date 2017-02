Rottweil Verursacher will keine Gefängnisstrafe antreten

Kreis Rottweil (cor/wis). Das Ehepaar hatte keine Chance: Ein 47-Jähriger krachte am 13. Februar 2016 mit seinem Auto frontal in ihren Kleinwagen. Die Eheleute starben noch an der Unfallstelle. Der Verursacher hatte 1,3 Promille. Der Angeklagte wird bei der Verhandlung am 6. Oktober in allen Punkten schuldig gesprochen. Das Amtsgericht verhängt wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und folgt damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.