Rottweil Vertrauen ist, wenn alle an einem Strang ziehen

Gleich zu Beginn des Schuljahres starteten wir, der Seminarkurs Glück des Albertus-Magnus-Gymnasiums, unser Projekt im Rahmen des Themas "Vertrauen". Denn der Besuch im Hochseilgarten verlangte uns da so einiges an Selbst- aber auch insbesondere an Fremdvertrauen ab. Als Gruppe unterstützten und motivierten wir uns gegenseitig an den Stationen, an denen es beispielsweise darauf ankam, die Mitschüler in schwindelerregende Höhen zu befördern.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie hängt Glück mit einem Hochseilgarten zusammen? Für einige war es Glück hoch hinaus zu dürfen und neue Seiten an sich zu entdecken, für andere, wieder sicher auf festem Boden zu stehen, nachdem sie sich erfolgreich auf neue Situationen eingelassen hatten. Besonders auch die Erfahrungen, sich auf andere verlassen zu können, als Gruppe stark zu sein und den Mitschülern vertrauen zu können, sind starke Glücksfaktoren. Beim freien Fall und beim Balancieren auf Balken und Seil in elf Metern Höhe, sind viele über sich hinausgewachsen und haben neues Selbstvertrauen entwickelt.

Genau dafür steht aber auch der Seminarkurs "Glück": Erkenntnisgewinn soll nicht nur im kognitiven Bereich erfolgen, sondern auch auf emotionaler und körperlicher Ebene. Individuell und auch als Gruppe haben wir so schon zu Beginn des Kurses ganz neue Seiten an uns und den anderen entdeckt. Wir sind schon jetzt zusammengewachsen und freuen uns auf weitere spannende Erlebnisse und interessante Themen im Seminarkurs Glück.