Rottweil Versorgung findet vor allem in Familien statt

Wer bereits eingestuft ist, wird automatisch in die neuen Pflegegrade übergeleitet. Die wichtigste Nachricht: "Kein Mensch wird schlechter gestellt." Es gebe auch keine neuerliche Untersuchung.

Im Landkreis Rottweil gibt es laut Bertelsmann-Stiftung (deren Zahlen stammen aus dem Jahr 2013, basierend auf Angaben des statistischen Landesamts) rund 4000 Pflegebedürftige, das entspricht 2,9 Prozent der Bevölkerung. Bis 2030 rechnet die Stiftung mit einem Anstieg um mindestens 23 Prozent. Die Zahlen der AOK sind aktueller: Im Jahr 2016 bezogen im Kreis 3000 ihrer Mitglieder Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg hat 241 500 Versicherte, im Landkreis Rottweil ist jeder zweite Bewohner bei der Kasse versichert.

Laut Bertelsmann-Stiftung werden 52,9 Prozent aller Pflegebedürftigen ausschließlich von ihren Angehörigen versorgt. 18 Prozent nehmen einen ambulanten Dienst in Anspruch. "Dort sind die Angehörigen dennoch im Boot", erklärt Herrmann. Die restlichen gut 29 Prozent sind in Pflegeheimen untergebracht.

"Pflege ist für die Angehörigen eine sehr belastende Situation", weiß der AOK-Chef. Und vielen pflegenden Angehörigen sei überhaupt nicht bewusst, dass auch sie Anspruch auf Leistungen haben. Etwa auf Pflegekurse oder auf -unterstützungsgelder. Zudem haben die Krankenkassen spezielle Angebote, bei der AOK sind das etwa Kurse zur Entspannung oder der soziale Dienst, der Beratung in den eigenen vier Wänden anbietet.

Laut Herrmann ist die Pflegesituation in der Region ordentlich. Gleichwohl sei es für Pflegedienste schwierig, gutes Personal zu bekommen. Seinen Angaben nach steckt viel Potenzial in den Familien. Doch: Weil immer mehr Frauen berufstätig sind, weil es immer mehr Ein-Personen-Haushalte gibt, und weil die Krankenverläufe sich ändern wird professionelle Pflege immer wichtiger.

Anfang des Jahres ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Entscheidende weitere Änderungen in der Pflegeversicherung ergeben sich zum 1. Januar 2017. Doch was bedeutet das für Versicherte? Wie sieht es mit der pflegerischen Situation im Landkreis Rottweil aus? Und was tun, wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird? Solchen Fragen gehen wir in unserer neuen Serie zum Thema Pflege nach.