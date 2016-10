Rottweil Verliebt ins Gelingen der Integration

Oberste Priorität habe die Vermittlung der deutschen Sprache, betonte Kösters. Wichtig sei aber auch, dass Integration kein einseitiger Prozess, sondern ein gegenseitiges aufeinander Zugehen sei und ein gemeinsames Wertefundament geschaffen werden müsse. Grundlage für die Integrationsarbeit seien zudem ein gutes Netzwerk und eine gemeinsame Strategie der Handelnden, so Kösters: "Wichtiger als unsere Herkunft ist unsere gemeinsame Zukunft."

Für einen erfolgreichen Integrationsprozess sei es auch unerlässlich, dass es ein gemeinsames Forum des Austauschs, aber auch einen Motor, einen sich kümmernden Kern gebe. Mit dem lokalen Bündnis für Flüchtlingshilfe und Integration sei in Rottweil dafür eine gute Basis geschaffen worden.

Kösters mahnte aber auch an, dass sich öffentliche Einrichtungen auf die neue Situation einstellen müssten, bestehende Strukturen überdenken und gegebenenfalls anpassen sollten. Ausländer-behörden etwa sollten sich künftig als Willkommenszentralen für Neubürger verstehen. In diesem Sinne habe die Stadtverwaltung Rottweil übrigens bereits gehandelt: Das bisherige Ausländeramt, das sich um das Pass- und Meldewesen von Asylbewerbern kümmert, sei inzwischen organisatorisch in das Bürgerbüro eingegliedert. Kösters machte mit einem Zitat des Philosophen Ernst Bloch den Beteiligten Mut für die künftige Arbeit: "Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern."

OB: Vernetzung war der richtige Schritt

Ein Austausch über die bisherige und künftige Arbeit des Bündnisses rundete den Nachmittag ab. Das lokale Bündnis für Flüchtlingshilfe ist in mehrere Arbeitskreise organisiert, die sich regelmäßig treffen. "Sie alle haben sich im vergangenen Jahr mit außerordentlichem Engagement in die Flüchtlingsarbeit eingebracht. Ihnen allen möchte ich daher im Namen der Stadt aber auch ganz persönlich danken", sagte Oberbürgermeister Ralf Broß vor den anwesenden ehren- und hauptamtlichen Helfern. Die rasche Vernetzung aller in der Stadt an der Flüchtlingshilfe beteiligten Kräfte im Herbst vergangenen Jahres habe sich als richtig und notwendig erwiesen, um die enormen Herausforderungen der Flüchtlingskrise zu schultern. Das nächste Gesamttreffen aller Mitglieder der Arbeitskreise ist für Freitag, 3. Februar, ab 14 Uhr geplant.