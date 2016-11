Rottweil Verkehrswende verlangt "viel Grips"

Rottweil. Demnach erläuterte Nowack, wie sein Platz hinten auf der Landesliste einvernehmlich abgesprochen worden sei. Seine künftige Rolle sieht er so: "Viele Mittelständler und Handwerker denken inzwischen grün – wählen aber immer noch schwarz." Er möchte einen Beitrag leisten, diesen Widerspruch allmählich aufzulösen.

Auch Donald Trump aus den fernen USA war bei Rottweils Grünen anwesend – als Gesprächsthema. Dessen Erfolg belege die große Ansteckungsgefahr des Populismus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Vorstandsmitglied Andreas Rebmann diagnostizierte als eine Ursache dafür die sinkende Bindungskraft früherer Leitmedien wie Tageszeitungen, die noch einen gemeinsamen Raum zur Meinungsbildung boten. "Jetzt halten sich immer mehr Leute in isolierten Räumen neuer Medien auf, in denen man nur noch die Echos Gleichgesinnter hört, aber nicht mehr miteinander diskutiert", so Rebmann.

Die Grünen wollen sich auch vor Ort gegen diesen Virus immunisieren und sich unbeirrt in der manchmal anstrengenden Welt der Fakten bewegen und Hass verabscheuen. Und selbstkritisch wurde angemahnt, wertbewusst aufzutreten – doch ohne moralischen Hochmut.