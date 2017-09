Rottweil Verkaufsoffener Sonntag zur Turm-Eröffnung?

Die Entscheidung steht am 4. Oktober in der Sitzung des Gemeinderats an. Am Mittwochabend bei der Vorberatung jedoch blieb Stauss mit seiner Gegenstimme allein. Grünen-Stadträtin Ingeborg Gekle-Maier hatte die Bedenken der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zum Anlass genommen, bei der GHV-Vorsitzenden Karin Huonker nachzufragen. Und die habe von Mitarbeitern berichtet, die sogar außerordentlich gerne an verkaufsoffenen Sonntagen arbeiten würden. Zum einen wegen des Ausgleichs in finanzieller Weise oder durch Freizeit unter der Woche, aber auch wegen der begeisterten Kunden.